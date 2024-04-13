İstanbul'da doğdu, Eminönü'ne ilk kez 17 yaşında geldi: Çağdaş Kelleci Türkiye'nin gündemine oturdu

Sosyal medya İstanbul’da doğup büyüyen ve Eminönü’ne ilk kez bu Ramazan Bayramı’nda geldiğini söyleyen lise öğrencisini konuşuyor. İstanbul'da doğup büyüyen Çağdaş Kelleci adlı 17 yaşındaki genç, NOW (FOX kanalı, adını NOW olarak değiştirmişti) televizyonunun yayınında sarf ettiği sözlerle adeta Türkiye’nin gündemine oturdu.

Çağdaş Kelleci yayında “Eminönü’ne hayatımda ilk kez geliyorum. Baksana abla ya mükemmel” derken, şöyle konuştu:

* Tarihi mekanlarımızı da gezdik çok hoşuma gitti. Kendi tarihimi öğrenmek çok güzel benim için. Biraz pahalı olduğu için anca gezebiliyoruz. Bizim mahalleden bir otobüs var 142-F. O normalde hiç dolu olmazdı. Bayram için herhalde aşırı doluydu. İlk defa onu bu kadar dolu gördüm.”