İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve ailelere, IŞİD içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, sözde "infak" adı altında finans sağlamak için para toplayıp gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 1 zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.