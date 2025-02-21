İstanbul'da kar alarmı! Meteoroloji uyardı: Kar fırtınası 3 gün boyunca sürecek!

İstanbul, beklenen kar fırtınasının etkisine girdi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle gece saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında yoğun kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un tamamı için sarı kodlu uyarı yayımladı ve yağışların hafta sonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Okullar tatil edildi, kamu personeline izin verildi

İstanbul Valisi Davut Gül, hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Şubat Cuma günü ara verildiğini duyurdu. Tatil kapsamına resmi ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, sürücü kursları ve özel öğretim kursları da dahil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaş altı çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı getirildi

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve kuryelerin saat 24.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını bildirdi.

Kar kalınlığı 40 cm’yi bulabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının özellikle kentin kuzey kesimlerinde etkisini daha da artıracağını açıkladı. Tahminlere göre, E-5’in güneyinde kar kalınlığı 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde ise 20-40 cm arasında değişecek. Kentin kuzey bölgelerinde ise kar kalınlığının 40 cm’yi aşabileceği öngörülüyor.

Hafta sonu kar fırtınası devam edecek

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cuma ve cumartesi günleri şiddetlenerek devam edeceğini, pazar öğle saatlerinden itibaren ise etkisini azaltacağını belirtti. Pazartesi günü sabah saatlerine kadar don ve buzlanma riski bulunduğu ifade edildi. AKOM’un değerlendirmelerine göre, salı günü sabah saatlerinde İstanbul genelinde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Şehir genelinde belediye ve ilgili kurumlar, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.