İstanbul'da kar yağışı başladı! Prof. Dr. Orhan Şen'den fırtına uyarısı: 'Bu 4 günü evde geçirelim'

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçeler ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklı kar yağışı devam ederken, Arnavutköy ve Başakşehir’de yağışın yoğunlaşarak sürdüğü bildirildi.

"Akşama tüm İstanbul'da etkisini gösterecek"

Hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı Trakya'dan giriş yaptığını açıklarken "Avrupa Yakası'nda şu an kar var. Akşama tüm İstanbul'da etkisini gösterecek" dedi.

Yağışın gece etkisini daha da artırarak karla karşılık yağmurdan kara döneceğini söyleyen Şen, şu an sıcaklığın 4-5 derece civarında olduğunu gece ise 1 dereceye kadar düşeceğini açıkladı. Bu sebeple yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

"Fırtına, kar yağışını artıracak"

Orhan Şen, yağışın Anadolu Yakası'na doğru kayacağını ifade ederken "Geriden de gelenlerle birlikte akşama kadar kar yağışı devam edecek" dedi. Şehirde fırtınanın da etkili olacağını açıklarken "Kuzeyden 60-70 km'ye çıkacak bir rüzgar var. Rüzgarın kuvvetli olmasından dolayı Karadeniz etkisi dediğimiz kar yağışını artıran bir neden olarak ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kar yağışının önümüzdeki 4 gün boyunca devam edeceği değerlendirmesinde bulunurken kar kalınlığının ise 40 cm'lik kar beklentisinin doğru olmadığını açıkladı. Şen konuya ilişkin "İstanbul'da 10-15 cm'e kadar çıkabilir, o da kuzey ilçelerde olacak. Onlar biraz asparagas haberler. Şubat ayını bir kış ayı olarak yaşıyoruz. Normal bir yağış" ifadelerini kullandı.

"Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım"

Ekiplerin bu akşamdan itibaren acil önlemler alması gerektiğini açıklayan Şen, "Gece güneş batmadan önce tuzlu solüsyonun atılması lazım. Uzaktan eğitime geçilmeli. Bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım" dedi.