İstanbul’da kimyasal madde paniği
İstanbul Arnavutköy’de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon, kimyasal madde paniği yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içinde tuz ruhu olduğu belirlendi.
İstanbul Arnavutköy’de kimyasal madde paniği yaşandı.
Karlıbayır Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak’ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti.
Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü.
Kimyasal madde olabileceğini düşünen kişi durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.
Sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler alarak inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından bidonun içindeki sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.