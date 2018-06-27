İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış

27 Haziran 2018

İstanbul'da 22.00'dan itibaren şiddetli yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Araçlar zorlandı, uçuşlar aksadı

Öte yandan yağış nedeniyle trafikteki araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Atatürk Havalimanı'nda da kimi uçuşlar geçici olarak aksadı.

Meteoroloji açıklamasına göre, yağışlar gece yarısına kadar devam edecek. Yağışlar özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili oluyor.

AKOM'dan yeni uyarı

AKOM'dan saat 11.30 gibi yapılan yeni uyarıda, "Bir saat içerisinde yeni bir sağanak ve dolu yağışı etkili olacak. Yoğun yağışın Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan kimi bölgelerde dolu yağdığı görüldü.

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu