İstanbul’da Libya’da yarım kalan projeler ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı

Taksim CVK Bosforos Otel’de gerçekleşen zirvede Libya’da yarım kalan projeler ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı.

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, Türkiye, Afrika ve Libya’dan iş insanları ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen konferansın açılışında, hiçbir yatırımın Filistin davasından ayrı ele alınamayacağını belirterek, herkesi Filistin davasını desteklemeye çağırdı.

Libya’nın coğrafi konumu ve yatırım potansiyeline işaret eden Kuleyb, ülkede yatırımların çoğalmasının hem Libya hem de Afrikanın büyümesi için önemli olacağını ifade etti.

4 mutabakat zaptı imzalandı

Libya’nın İstanbul Başkonsolosu Selahaddin el-Kasah da iki gün süren konferansta Türkiye, Libya ve diğer ülkelerden katılımcı şirketler arasında ortaklıkların oluştuğu, konferans çerçevesinde ise 4 mutabakat zaptı imzalandığını dile getirdi.

Kasah, konsolosluk olarak yatırımcılar için prosedürlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

“Libya’nın Afrika için önemli bir kapı”

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da 2002de 4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 40 milyar dolar civarına yükseldiğine dikkati çekerek, Libya’nın Afrika için önemli bir kapı olduğunu belirtti.

Altunbaş, Libya’ya yönelik yatırımları artırmanın mücadelesini verdiklerini ifade ederek, “Son 4 yıldan beri dünyada çok fecaat olaylar yaşıyoruz. Gözle görülmeyen bir virüs dünyayı esir alabiliyor. Arz-talep dengelerini bozabiliyor. Dünya, arz-talep dengelerinin bozulmasından sonra nakliye krizine girebiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşından sonra bir enerji krizi meydana geliyor, enflasyonla karşılaşıyoruz. Enflasyon dünyayı yeni bir çıkmaza itiyor. Dünya da kendine yeni üretim plantasyonları arıyor. Afrikadaki bütün yatırım fırsatlarını kovalıyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıl itibarıyla da Afrikada bir büyük Afrika forumu gerçekleştirmek istiyoruz. dedi.

"Finansman sağlayacak firmalara ihtiyacimiz var"

Libya Afrika Yatırım Portföy Başkanı Mustafa Abofanas da bölgede yatırım imkanlarının artması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Abofanas, “Petrol, enerji ve yakıt ürünleri projeleri üzerinde çalışıyoruz. Ülkede yatırım ortamının cazibeli hale gelmesi için özen gösteriyoruz. Afrikanın birçok bölgesinde çeşitli projelere imza atıyoruz. Tabii bu projeleri gerçekleştirmek için çeşitli stratejiler üretiyoruz. Finansman sağlayacak firmalara ihtiyacımız var. Afrikanın tümünde sağlam bir nüfuzumuz var. Finansman sağlayacak şirketleri bizimle Afrikada ortak çalışmaya davet ediyoruz. Bu tür konferanslar yeni fırsatlar oluşması için kapı aralıyor” diye konuştu.