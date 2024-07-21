İstanbul'da metro seferleri 2 hafta gecikmeli yapılacak
İstanbul'da M1 Metro Hattı (Yenikapı-Kirazlı yönü) seferleri, planlanan ray bakım çalışması sebebiyle önümüzdeki iki hafta boyunca belirli saatlerde gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
Haber Merkezi
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Metro İstanbul'un bildirisine göre Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak olan ray bakım çalışmaları 5 Ağustos tarihine kadar her gün 22.00-00.00 saatleri arasında Otogar-Kirazlı arasında gecikmeli olarak gerçekleşecek.
Bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, seferler 5 Ağustos saat 06.00'dan itibaren normale dönecek.