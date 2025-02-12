İstanbul'da okullar tatil mi? Hangi şehirlerde eğitime ara verildi? İşte kar tatili olan iller

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili haberleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası özellikle yüksek kesimlerle iç bölgelerde beyaz örtü oluşmasına neden olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Valiliklerden yapılan duyurulara göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 Şubat Çarşamba günü Türkiye genelinde birçok ilde okullar tatil edildi. Buna göre; İstanbul'da, Tekirdağ'da, Ankara'da, Balıkesir'de okullar tatil edildi mi? İşte kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiği şehirler...

Eğitime ara verilen iller şu şekilde:

• İstanbul

İstanbul Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği belirtilirken, kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelli personel ve kronik hastalığı bulunanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

• Tekirdağ

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıklar tarafından yapılan duyurulara göre, meteorolojik veriler doğrultusunda alınan bu karar kapsamında kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli olacak.

• Sinop

Sinop Valiliği, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinde, ayrıca Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Ayancık Kaymakamlığı da ilçe genelinde taşımalı eğitimin durdurulduğunu duyurdu.

Kastamonu

Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıklar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda, kar yağışının sürdüğünü ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çorum

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı bazı köylerde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim durduruldu. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde 12 Şubat günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Aşdağul beldesi, İncesu ve Karahacip köylerinde ise taşımalı eğitim devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Elbistan ilçesinde taşımalı eğitime ara verilirken, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde toplam 38 mahallede okullar tatil edildi.

Samsun

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kötü hava koşulları sebebiyle bazı taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.