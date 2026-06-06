İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul Valiliği, artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler açıkladı. Buna göre, kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Belirlenen mesire alanları dışında ormanlara giriş, mangal yakılması ve ateşli faaliyetler de yasak kapsamına alındı.
İstanbul Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte ormanlık alanlarda artan insan ve araç hareketliliğinin yangın riskini yükselttiğine dikkat çekerek bir dizi önlem kararı aldığını duyurdu.
15 Ekim tarihine kadar yasak
Valilikten yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında İstanbul'daki ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.
Mesire alanları hariç tutuldu
Karara göre, Valilik tarafından belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, yürüyüş ve spor faaliyetleri devam edebilecek. Ancak bu alanlar dışında kalan tüm ormanlık bölgelere araç veya yaya olarak giriş yapılamayacak.
Ayrıca ormanlık alanlarda mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile içilmesi ve ateş yakılmasına neden olabilecek her türlü faaliyetin de yasaklandığı belirtildi.
Anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklandı
Valilik açıklamasında, orman içi ve orman çevresindeki köy ve mahallelerde anız yakılması ile bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla ağaç, dal ve bitki örtüsünün yakılmasının da yasaklandığı ifade edildi.
Kurumlara yangın tedbiri talimatı
Ormanlık alanların çevresinde faaliyet gösteren tesis ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu vurgulandı.
Enerji nakil hatlarından sorumlu kuruluşların da özellikle ormanlık bölgelerden geçen hatlarda bakım çalışmalarını artıracağı, gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulayabileceği kaydedildi.
Denetimler artırılacak
Valilik, kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekiplerin sahada etkin denetim faaliyetleri yürüteceğini açıkladı. Olası yangınlara karşı kamu ve özel sektör imkanlarının da seferber edileceği belirtildi. Açıklamada, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulandı.
İstanbul'da girişi yasak olan ormanlık alanlar şu şekilde:
1- Bölge müdürlüğü korunan alanlar
1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)
2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
4 İstanbul Şile-Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 İstanbul Eyüpsultan Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
11 İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
12 İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
13 İstanbul Eyüpsultan Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
14 İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
15 İstanbul Eyüpsultan Göktürk Göleti Tabiat Parkı
16 İstanbul Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
17 İstanbul Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
18 İstanbul Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
19 İstanbul Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
20 İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
21 İstanbul Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
22 İstanbul Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
23 İstanbul Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
24 İstanbul Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
25 İstanbul Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
26 İstanbul Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
2- İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Orman Parkları
1 İstanbul Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı
2 İstanbul Şile Kurna Orman Parkı
3 İstanbul Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı
4 İstanbul Şile Alacalı (Talişiye) Orman Parkı
5 İstanbul Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı
6 İstanbul Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı
7 İstanbul Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı
8 İstanbul Şile Karaburun (Kuma) Mesire Yeri
9 İstanbul Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı
10 İstanbul Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı
11 İstanbul Şile Kızılcaköy (Çampınarı) Orman Parkı
12 İstanbul Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı
13 İstanbul Şile Sofular Köyü (Ortakıran) Orman Parkı
14 İstanbul Şile Kocakuş Orman Parkı
15 İstanbul Şile Küpelitaş Orman Parkı
16 İstanbul Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı
17 İstanbul Şile Balibey Orman Parkı
18 İstanbul Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı
19 İstanbul Şile Kabakoz (Devrenlik) Orman Parkı
20 İstanbul Şile Karamandere Orman Parkı
21 İstanbul Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı
22 İstanbul Şile Kirandere Mesire Yeri
23 İstanbul Şile Kaletepe Mesire Yeri
24 İstanbul Şile Karacaaçmalar Orman Parkı
25 İstanbul Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı
26 İstanbul Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı
27 İstanbul Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı
28 İstanbul Şile AVCIKORU
29 İstanbul Şile Alacalı Ören
30 İstanbul Şile Yazmanayır Orman Parkı
31 İstanbul Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri
32 İstanbul Çatalca Köykenan (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri
33 İstanbul Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri
34 İstanbul Çatalca Küppe Orman İçi Dinlenme Yeri
35 İstanbul Çatalca Hacıçeşme Orman İçi Dinlenme Yeri
36 İstanbul Çatalca Harmanlar Üstü Orman İçi Dinlenme Yeri
37 İstanbul Çatalca Karapınar Orman İçi Dinlenme Yeri
38 İstanbul Çatalca Karasakal Orman İçi Dinlenme Yeri
39 İstanbul Çatalca Çeşmeci Pınarı Orman İçi Dinlenme Yeri
40 İstanbul Çatalca Kabakça Orman İçi Dinlenme Yeri
41 İstanbul Çatalca Ekmekçioğlu Orman İçi Dinlenme Yeri
42 İstanbul Çatalca Bekirli Köyü (İnsaniye Yolu) Orman İçi Dinlenme Yeri
43 İstanbul Çatalca İnceğiz Köyü Orman İçi Dinlenme Yeri
44 İstanbul Çatalca Develiköy Orman İçi Dinlenme Yeri
45 İstanbul Arnavutköy Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri
46 İstanbul Arnavutköy Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri
47 İstanbul Arnavutköy Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri
48 İstanbul Arnavutköy Boyalık Köyü (Ambardoluran) Orman İçi Dinlenme Yeri
49 İstanbul Çatalca Maraşal Fevzi Çakmak Orman Parkı
50 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri
51 İstanbul Silivri Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri
52 İstanbul Beylikdüzü Yakaplu Orman İçi Dinlenme Yeri
53 İstanbul Çatalca Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri
54 İstanbul Eyüpsultan Binbaşı Çeşmesi
55 İstanbul Eyüpsultan Elmalı Tepe
56 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri
57 İstanbul Eyüpsultan Çatalağaç
Adalar
58 İstanbul Adalar Çınar (A Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (B Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (C Bölümü)
İstanbul Adalar Çınar (D Bölümü)
59 İstanbul Adalar Aşıklar
60 İstanbul Adalar Büyüktur
61 İstanbul Adalar Çamlimanı
62 İstanbul Adalar Adapark Eskibağ
63 İstanbul Adalar Panorama
64 İstanbul Adalar Kalpazakaya
65 İstanbul Adalar Zeytinlik
66 İstanbul Ümraniye Çır Çır
67 İstanbul Çekmeköy Güvercinlik
68 İstanbul Çekmeköy Rahmi Demir
69 İstanbul Çekmeköy Çatalmeşe
70 İstanbul Çekmeköy Muhsin Yazıcıoğlu
71 İstanbul Çekmeköy Nurtepe
72 İstanbul Çekmeköy Reşadiye
73 İstanbul Çekmeköy Küçükkoru
74 İstanbul Çekmeköy Nişantepe
75 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamalı
76 İstanbul Çekmeköy Taşdelen Konaklamasız
77 İstanbul Çekmeköy Taşlıtepe
78 İstanbul Beykoz Ali Bahadır
79 İstanbul Beykoz Karlıtepe
80 İstanbul Beykoz Kaymakdonduran
81 İstanbul Beykoz Kaynarca
82 İstanbul Beykoz Poyrazköy
83 İstanbul Beykoz Tokatköy
84 İstanbul Beykoz Fatih Sultan Mehmet
85 İstanbul Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı
86 İstanbul Ümraniye Hekimbaşı
87 İstanbul Ümraniye Ümraniye Şehir Ormanı
88 İstanbul Beykoz Yıldıztepe
89 İstanbul Beykoz Kavacık
90 İstanbul Tuzla Akfırat
91 İstanbul Kartal Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı
92 İstanbul Kartal Aydos
93 İstanbul Kartal Paşabıyıklık
94 İstanbul Kartal Fındıklı
95 İstanbul Kartal Gülensu
96 İstanbul Kartal Karasudere
97 İstanbul Tuzla Tuzla
98 İstanbul Çekmeköy Koçullu
99 İstanbul Çekmeköy Meşe Altı (Ömerli)
100 İstanbul Beykoz Cumhuriyet Köy
101 İstanbul Beykoz Riva Çayağzı
102 İstanbul Sultanbeyli Balıca
103 İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan
104 İstanbul Sultanbeyli Kurna Köyü
105 İstanbul Sancaktepe Meşelik
106 İstanbul Sultanbeyli Paşaköy
107 İstanbul Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi (Eski Adı Sancaktepe)
108 İstanbul Sultanbeyli Sazakçeşme
109 İstanbul Sultanbeyli Şalgamlıdere
110 İstanbul Sultanbeyli Tavukçu Yolu
111 İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan
112 İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi
113 İstanbul Sultanbeyli Abdurrahmangazi
114 İstanbul Pendik Emirli
115 İstanbul Tuzla Mercan Yuvası
116 İstanbul Beykoz Gümüşsuyu
117 İstanbul Sarıyer Yeşiltepe
118 İstanbul Sarıyer Kurtyolu
119 İstanbul Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı
120 İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli
121 İstanbul Arnavutköy Boğazköy
122 İstanbul Eyüpsultan Göktürk
123 İstanbul Eyüpsultan Çiçekçiler
124 İstanbul Eyüpsultan Azizpaşa
125 İstanbul Eyüpsultan Uluslararası Kent Ormanı
126 İstanbul Arnavutköy Taşoluk
127 İstanbul Arnavutköy İmrahor
128 İstanbul Arnavutköy Kayabaşı
129 İstanbul Arnavutköy Tayakadın
130 İstanbul Ümraniye Osmangazi Korusu
131 İstanbul Çekmeköy Beyzade
132 İstanbul Maltepe Ataşehir
133 İstanbul Kağıthane Kağıthane
134 İstanbul Arnavutköy Fındıkdere
135 İstanbul Çekmeköy Çamlık
136 İstanbul Çekmeköy İbni Sina
137 İstanbul Üsküdar Üsküdar Şehir Ormanı
138 İstanbul Çekmeköy Hanzade
139 İstanbul Sancaktepe Hilal Konaklamasız Orman Parkı
140 İstanbul Eyüpsultan Kurtkemeri
141 İstanbul Çatalca Gölbaşı Konaklamasız Orman Parkı
142 İstanbul Beykoz Paşamandıra Konaklamasız Orman Parkı
3- İstanbuk Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Ekoturizm Rotası
1. İstanbul Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı