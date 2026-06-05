12. YARGI PAKETİ SON DURUM? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?
Meclis yakın zamanda tatile girecek ve 12. Yargı Paketi'nin son durumu sürekli araştırılıyor. Haziran ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve hafta sonu önceci yeni gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Sürekli tekrar eden soru "12 Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" oluyor.
Türkiye yeni yargı paketini bekliyor. Haziran ayı geldi fakat kanun teklifi Meclis'e gelmedi. Özellikle mahkum ve mahkum yakınları konuyu yakından takip ederken vatandaşlar hangi maddelerin paket içinde olacağını araştırıyor.
Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?
12. Yargı Paketi 5 Haziran Cuma itibarıyla Meclis'e gelmedi. Beklentiler gelecek hafta içi paketin komisyonda görüşülmesi yönünde...
Yeni yargı paketinde yaklaşık 60 madde olması bekleniyor. Paketin iki aşamalı şekilde yasalaşması planlanıyor.
Teklifte yer alması beklenen maddeler şöyle
Suça sürüklenen çocuklar için cezalar artırılıyor
Çocuk suçlarında ebeveyn sorumluluğu artıyor
Televizyonlara program durdurma ve içerik çıkarma cezası
Sosyal medyada kimlik doğrulama ve VPN kullanımı
IBAN mağdurlarına yeni düzenleme
Cinsiyet değişikliği zorlaştırılıyor
Boşanma ve nafaka düzenlemelerinde yeni dönem
Nafakada süre hesabı değişiyor