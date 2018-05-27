İstanbul'da şiddetli yağış
Meteorolojinin günler öncesinden uyarısında bulunduğu şiddetli yağış sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden bildirdiği sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da aralıklarla sağanak yağış yağmaya başladı.
Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı rögar kapakları tıkandı. Tıkanan kapaklar nedeniyle biriken yağmur suları yollarda su birikintisi oluşturdu.
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da yağışlar öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış olarak devam edecek, öğle saatlerinden sonra ise etkisini azaltacak. Saat 15.00'ten itibaren ise tamamen sona erecek.