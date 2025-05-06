İstanbul'da su kesintisi! İSKİ üç ilçe ismi verdi, su kesintisi saatlerini duyurdu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ açıklamasında su kesintisinin hangi ilçelerde ne zaman yapılacağı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Çalışmalar nedeniyle yarın (6 Mayıs Çarşamba) Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeceğini duyurdu.
Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'deki su kesintisi saat 20.00'de başlayacak ve 10 saat sürecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre yarın su verilmeyecek mahalleler şöyle:
Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.