İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, kendilerini savcı veya banka personeli olarak tanıtıp 19 olayda dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ifadesi sonucunda ekipler, dolandırıcılık şebekesinin üst kademesinin yakalanması için çalışmayı genişletti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 Mart'ta 6 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.