İstanbul’da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelen Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Bu mücadelenin yalnızca bir güne yönelik olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çalışmalar, yarınlarımızın da huzur ve güvenliği için yürütülmektedir. İstanbul'un sadece Beyoğlu'nda değil, tüm ilçe, cadde ve sokaklarında uygulamalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

Yılbaşı öncesinde tüm birimlerin tam kadro sahada olduğunu ifade eden Yıldız, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.