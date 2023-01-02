İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.

Bu arada, sis sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Eminönü-Rumeli Kavağı, Çubuklu-İstinye (Arabalı), Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Aşiyan-Üsküdar vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Diğer seferlerde ise iptal ve aksamalar yaşanıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak dün sabah durdurulmuştu. Sisin devam etmesi sebebiyle boğaz trafiği henüz açılmadı.