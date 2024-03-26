İstanbul'daki IŞİD operasyonunda 17 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 27 kişinin IŞİD'e bağlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Savcılığın gözaltı talimatıyla operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama faaliyetlerinin ise devam ettiği öğrenildi.