İstanbul’un barajlarında alarm: Doluluk yüzde 50’nin altına indi

Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklık ve yağışsız günler İstanbul’un su kaynaklarını vurdu. Barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 50,62’ye kadar geriledi.

Geçtiğimiz mart ayında yüzde 80’lere dayanan baraj doluluk oranı, yaz aylarının başından itibaren hızla gerilemeye başladı. Özellikle buharlaşmanın artması ve uzun süreli yağışsızlık nedeniyle barajlarda su kaybı hızlandı.

En düşük seviye Istrancalar’da

Kuraklıktan en çok etkilenen barajların başında Alibeyköy geliyor. Mart ayında doluluk oranı yüzde 65’e kadar çıkan Alibeyköy Barajı’nda bu oran yüzde 34,09’a geriledi. İstanbul’un en dolu barajı ise yüzde 67,06 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük seviye yüzde 30,06 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

6 barajda kritik seviyenin altına düşüldü

İstanbul’a su sağlayan toplam 10 barajdan 6’sında doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. Bunlar Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere olarak sıralandı.

İstanbul barajlarında güncel doluluk oranları şöyle:

* Ömerli: %50,18

* Darlık: %61,08

* Elmalı: %67,06

* Terkos: %54,73

* Alibeyköy: %34,09

* Büyükçekmece: %49,68

* Sazlıdere: %43,31

* Istrancalar: %30,06

* Kazandere: %38,76

* Papuçdere: %43,79