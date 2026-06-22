İstanbul'un göbeğinde havalimanı servisini durdurup yolcuları gasp ettiler
Fatih'ten İstanbul Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan servisin önünü kesen ve yolcuların 3 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çalan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 8'i tutuklandı.
Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı istikameti Göktürk mevkiinde gerçekleşti.
Fatih'te konakladıkları yerden yolculuk için havalimanına giden ve içerisinde 11 yolcunun bulunduğu servis aracının önü Göktürk mevkiinde 3 araç tarafından kesildi.
Yolcuları gasp ettiler
Araçlardan inen şüpheliler servise binerek, araç içerisindeki 11 yolcuya ait yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.
Otoyolda gerçekleştirdikleri hırsızlığın hemen ardından şüphelilerin araçlara binerek, ziynet eşyalarını satmak için Bursa'ya kaçtığı öğrenildi.
Olay üzerine harekete geçen Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaldıkları yeri tespit ederek eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyon sonucunda 11 kişi Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.