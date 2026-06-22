Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de gün içerisinde yağış görülecek.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağını, değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkması beklenirken, Akdeniz ve Ege kıyılarında da sıcak hava etkisini sürdürecek.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Yağışlar kuzey ve iç kesimlerde görülecek

Günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'de Bolu ve Karabük çevrelerinde, İç Anadolu'da Niğde ve Kayseri'de, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de Erzurum ve Kars başta olmak üzere yerel yağış geçişleri görülecek.

Marmara, Ege'nin büyük bölümü, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle İstanbul'da 28, İzmir'de 34, Antalya'da 36 ve Şanlıurfa'da 38 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte yaz havası etkisini sürdürecek.