İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminden gelen ilk sonuçlar

Türkiye, bugün son yılların en kritik seçimi için sandık başına gitti. Bugün 08:00’de başlayan oy verme işlemi 17:00’a kadar sürdü.

64 milyon seçmenin sandık başına gittiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlar geldi.

İşte ilk sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı seçiminde açılan sandık oranı yüzde 11 ve oy oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı: Yüzde 58.33

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı: Yüzde 35.82

Sinan Oğan'ın oy oranı: Yüzde 5.21

Muharrem İnce'nin oy oranı: Yüzde 0.61

AA'ya göre sonuçlar:

Anka'ya göre ise sonuçlar şöyle: