İşte son durum...Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor. Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.

Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 567 imza sayısına ulaşabildi. Ahmet Özal ilk gün 237 imza toplamıştı.

Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza - 1

Cumhurbaşkanları adaylarının 2'nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek: 11792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68