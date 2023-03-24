İşte son durum...Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?
İşte son durum...Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen isimlerin 100 bin imza toplama süreci devam ediyor. İkinci günün sonunda hiçbir aday henüz yeterli oy sayısına ulaşamadı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci ikinci gününde devam ediyor. Ancak süreç tüm adaylar için beklenildiği gibi ilerlemiyor.
Geçtiğimiz günlerde "Oyumuz yüzde 25 civarında" diyen Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise 567 imza sayısına ulaşabildi. Ahmet Özal ilk gün 237 imza toplamıştı.
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Ahmet Özal umduğunu bulamadı: 2 günde 567 imza - 1
Cumhurbaşkanları adaylarının 2'nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;
Muharrem İnce: 51367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek: 11792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68