İTO'da yeni başkan belli oluyor

20 Aralık 2017

Sercan AKINCI

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) bugün yeni başkan belli olacak. TOBB Yasası gereği geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirip hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın yerine ilk yönetim kurulu toplantısında yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Rutin işleyişe göre geçtiğimiz hafta toplanması gereken yönetim kurulu, cenazenin hemen ardından bunu gerçekleştirmek istemeyerek ertelenmişti.

Bugünkü İTO Yönetim Kurulu toplantısıyla Nisan ayında yapılacak oda seçimlerine kadar İTO'nun yeni başkanı olacak isim belirlenecek. Başkan adaylığını sadece İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın açıklamış olsa da İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

Hafta başında basın yoluyla adaylığını açıklayan Murat Kalsın olmuştu. Kalsın, yaptığı açıklamada Çağlar'ın vefatını hatırlatarak, İTO'da geçmişte de benzeri durumların yaşandığını ve teamüllere bakıldığında başkan yardımcılarından birisinin, Yönetim Kurulu'nda yapılan oylama ile başkandan sonra koltuğa oturduğunu söylemişti. Kalsın, mevcut projeleri Nisan 2018'e kadar tamamlamak için aday olduğunu ifade ederken, kendisinden başka adayın çıkmayacağına inandığını belirtmişti.

Kalsın'ın bu açıklamalarına karşın Vakıf Katılım'ın da yönetim kurulu başkanı olan Öztürk Oran'ın ismi ön plana çıkmış durumda. İTO'da DÜNYA'ya açıklama yapan üyelerin verdiği bilgilere göre; bugün yapılacak seçimde yönetim kurulunun tek bir isim üstünde anlaşacağı ve istişareler yoluyla ismin belirlenecek olması nedeniyle sürecin sakin geçeceği ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, yönetim kurulundaki genel hava Öztürk Oran'ın Nisan 2018'e kadar başkan olması yönünde. Öyle ki geçtiğimiz gün İbrahim Çağlar'ın vefatının 7'nci günü olması nedeniyle okutulan Kuran-ı Kerim sonrasında birçok İTO üyesinin Oran'ın etrafında toplandığı belirtiliyor. Öte yandan Oran'ın yapılacak olağan seçimlerde de tekrar aday olabileceğine işaret edenler de var.

MÜSİAD sürece dahil olmak istemiyor

İTO içinde en etkili olan kurumlardan biri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD). Daha önce Nisan 2018 için adayını Şekib Avdagiç olarak belirleyen MÜSİAD, bugün yapılacak seçim sürecine dahil olmayacak. İbrahim Çağlar'ın çok yakın bir dönemde vefat ettiğini belirten MÜSİAD yönetimi, bu durumda başkanlık tartışmalarına girmenin doğru olmayacağı görüşünü savunuyor.

Her ne kadar Nisan 2018'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçimlerin yapılması öngörülse de bir erteleme daha yaşanabilir. Bakanlar Kurulu daha önce seçimleri 2 kez ertelemişti. Bakanlar Kurulu'nun yetkisiyle seçimlerin en fazla 1 kez daha 6 aylığına ertelenmesi mümkün.

Mevcut süreçte yapılacak seçimlerde İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç'in MÜSİAD adayı olarak İTO Başkanlığı için yarışmasına kesin gözüyle bakılırken, Murat Kalsın'ın da o tarihte aday olacağı kaydediliyor. Adaylığını daha önce TEBPLAST'ın sahibi Abdullah Teber de açıklamıştı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da daha önce DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, “Eğer İstanbul iş alemi destek verirse, talep ederse odalar ve borsalar camiası içerisinde bir makamda beni görmek isterlerse, kendilerine hizmet etmek benim için büyük bir şereftir" diyerek aday olabileceğine işaret etmişti.

Şimdi de Öztürk Oran'ın gelecek seçimlerde de aday olabileceğini konuşanlar var.