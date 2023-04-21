İTÜ Çekirdek, 33 deprem çözümü geliştirdi

İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, şimdi de beklenen İstanbul depremi için çalışmalara başladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ile Girişimcilik Merkezi kuran İTÜ Çekirdek, Deprem Master Planı'nın hazırlanmasından yapı sistemlerine yönelik mevzuatlara kadar birçok alanda çalışma grupları oluşturdu.

33 teknoloji girişiminin bin metrekarelik alanda 7/24 çalışma yaptığı İPA & İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi, deprem projelerinin merkez üssü oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şubat ayında yaşanan depremin ardından tüm Türkiye'nin gündeminin tek bir konuya odaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Afet sonrası yaraları sarmak için şu anda İTÜ Çekirdek'li girişimcilerimiz tarafından 33 deprem çözümü geliştirildi. Ayrıca, Şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı ile İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi'ni kurduk. İBB - İPA / İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile açılan İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi; İstanbul Deprem Master Planı çalışmaları kapsamında, tüm paydaşlarımızın katılımı ile yeni çözüm ve teknolojiler geliştirmek adına çok önemli bir merkez olacaktır."

Olası İstanbul depremi için hazırlıkların üç aşamada gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürecin doğru yönetimi adına alınacak önlemlerin belirli bir plan dahilinde yürütmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisini deprem öncesi yapılan hazırlıklar oluşturuyor. İkincisi de deprem sırasında yapılacaklar. Bu da arama kurtarma çalışmalarından o anki haberleşmeye, geçici barınaklara kadar hazırlanacakları kapsıyor. Üçüncüsü de depremden sonra yapılması gereken çalışmalar. Bunlar da depreme dayanıklı bir yerleşkenin oluşturulması, psikolojik tedaviler, hayatın normale dönmesi için yapılacak çalışmaları kapsıyor.

Biz Şişli’deki İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi’ni tamamen deprem projelerine ayırdık. Deprem Master Planı’nın hazırlanmasından tutun da İstanbul’daki zemin durumuna bağlı olarak yapı sisteminde hangi deprem izolatörünün kullanılacağına yönelik mevzuatın çıkarılmasına kadar tüm alanlarda çalışan gruplarımız var. Bu çalışmaların daha da genişleyip depreme karşı tüm önlemlerin alınması en önemli amacımız."