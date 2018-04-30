İYİ Parti’den seçim vaadi: Wikipedia açılacak
İYİ Parti, 24 Haziran'da iktidara gelmesi durumunda Wikipedia'yı açacağını duyurdu.
İYİ Parti resmi Twitter hesabı 24 Haziran seçimleriyle ilgili Wikipedia paylaşımı yaptı.
Açıklamada, 29 Nisan 2017'den beri kapalı olan Wikipedia'nın 25 Haziran'da açılacağı belirtilerek, "Tüm halkımız davetlidir. WikipediaİYİolacak" denildi.
25 Haziran Wikipedia açılışı davetiyesinde, "İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
25 Haziran'da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir.#WikipediaİYİOlacak#TürkiyeİYİOlacak pic.twitter.com/uKjC5waPPz— İYİ Parti (@iyiparti) 30 Nisan 2018