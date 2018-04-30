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İYİ Parti’den seçim vaadi: Wikipedia açılacak

İYİ Parti, 24 Haziran'da iktidara gelmesi durumunda Wikipedia'yı açacağını duyurdu.

İYİ Parti’den seçim vaadi: Wikipedia açılacak
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İYİ Parti resmi Twitter hesabı 24 Haziran seçimleriyle ilgili Wikipedia paylaşımı yaptı.

Açıklamada, 29 Nisan 2017'den beri kapalı olan Wikipedia'nın 25 Haziran'da açılacağı belirtilerek, "Tüm halkımız davetlidir. WikipediaİYİolacak" denildi.

25 Haziran Wikipedia açılışı davetiyesinde, "İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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