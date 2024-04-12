İYİ Parti'nin 'Ordu'da seçim yenilensin' talebine ret
İYİ Parti'nin Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik itirazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.
AA
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İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde "tam kanunsuzluk" tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.
Parti, "bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması", "geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması" ve "katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması"nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.
Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.