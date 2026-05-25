İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2026 İzmir bayram namazı vakti

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İzmir’de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre İzmir’de bayram namazı sabah saatlerinde kılınacak.

Bayram hazırlıkları sürerken vatandaşlar bir yandan da yaşadıkları şehirlerdeki bayram namazı vakitlerini araştırıyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar da “İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet takvimine göre İzmir’de Kurban Bayramı namazı saat 06.25’de eda edilecek.

Bayram namazı öncesinde camilerde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken vatandaşların namaz saatinden önce camilerde yerlerini almaları tavsiye ediliyor.

Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirecek ve bayram ziyaretlerine başlayacak.