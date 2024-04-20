İzmir ve Yalova'daki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
İzmir ve Yalova'da bulunan bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
Haber Merkezi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'nde belirlenen alanın "Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Laledere Mahallesi'nde belirlenen alanın da "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.