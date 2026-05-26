İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan Mustafa Günay gözaltında

İzmir'de İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildiği öğrenildi.

Belediyedeki aramalar sürüyor

Öte yandan jandarma ekiplerinin belediye binasında başlattığı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.