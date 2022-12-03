İzmir'de hava ulaşımına sis engeli
İzmir'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.50 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Sis nedeniyle İzmir'den yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi, kente inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanına yönlendirildi.
Havalimanında birçok sefer de gecikmeli olarak yapılabiliyor.