Jandarma'ya 2375 uzman erbaş alınacak

13 Temmuz 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılına kadar jandarmayı profesyonel hale getireceklerini açıklamış, her yıl 25 bin jandarma alacaklarını belirtmişti.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 2375 uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı.

TSK'da görev alan ve sözleşmeli olarak çalışanların maaşları bu yıl için batı illerinde 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişirken, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tazminat tutarları yüksek olduğu için 4 bin liraya kadar yükselebiliyor.