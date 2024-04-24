Japon deprem uzmanı megakenti terk etmeyi düşünenlere seslendi: Bir il için 'fay kırılmadı' uyarısı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de deprem farkındalığının artırılması, zemin ve bina tercihleri ile kaliteli işçiliğin önemini anlatarak uyarılarda bulundu. Moriwaki, bina inşaatı ve mimarlık alanlarında Türkiye dahil bazı ülkelerde uzun yıllardır çalıştığını kaydetti.

Moriwaki, Türkiye'de, nüfusunun yoğunlaştığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de çoğunlukla tercih edilen dikey yerine yatay mimariye geçilmesi gerektiğini belirtti. Japon deprem uzmanı, "Yatay yapı yapmak lazım. Türkiye, Japonya'dan iki kat büyük. Japonya hem ada ülkesi hem de yanardağ çok var. Buna rağmen insanlar küçük evlerde yaşamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Doğal afetle mücadele etmek yerine, farkındalık ve hazırlığın önemine işaret eden Moriwaki, "Japonya'da da fay haritası kırmızı, deprem ihtimali hep var. Japonya'ya gelen kişi de depremi bilerek geliyor" dedi.

"Tuzla yumuşak zemin ve iyi değil"

Yaşadığı İstanbul'da oturduğu sitedeki 2 katlı binanın, yumuşak zeminde konumlandığını ancak kendisinin genel kontrolleri yaptırdığını anlatan Moriwaki, "İstanbul'da kalmayı düşünüyorum. Tuzla yumuşak zemin ve iyi değil ancak genel olarak bakınca evim sadece iki katlı. Kendim kontrollerini yaptım. İstanbul'da özellikle kentsel dönüşümü çalışmak lazım. Marmara'da deprem olacak diye kaçan jeologlar var, binayı bilmedikleri için. İnşaat mühendisi olarak 'burası tehlikeli' diye kaçacak mıyız? Ben kaçmayacağım ve İstanbul'da yaşayacağım, bir çocuk daha kurtarabilirsem diye."

Kaya ve dağ zemin ile sismik izolatör vurgusu

Moriwaki Yoşinori, depreme dayanıklılıkta, binaların taşıyıcı sistemi üzerindeki yükü azaltan sismik izolatörlerin önemine işaret ederek depremin verdiği hasar katsayısının düşürülebileceğini bildirerek izolatör maliyetlerin düşürülmesi için henüz inşaat halindeyken binalara monte edilmesini tavsiye etti.

İzmir uyarısı: 'Asıl fay daha kırılmadı'

Olası İstanbul depremine karşı kentten ayrılmayı planlayanlara seslenen Moriwaki, "Öncelikle Ege'ye gidiyorlar. Orada da fay hattı var. İzmir depreminde asıl fay daha kırılmadı. Türkiye'nin fay hattı haritası kıpkırmızı. Nereye gidiyorsa tehlikeli" değerlendirmesini yaptı.

"Hasar yüzde 70 azaltılabilir"

Moriwaki, deprem sıklığının 2019'dan sonra Türkiye'de arttığını söyleyerek ülke geneli bilinçlendirme faaliyetlerine hız verilmesi gerektiğini belirterek "Kabul etmek lazım 'Allah korusun tekrar gelmesin' değil, 'Allah korusun tekrarı kötü olmasın' demeli yani deprem gelebilir, hazır olmak lazım" dedi.

Ülkesi Japonya'da benzer şekilde hazırlık yapıldığını belirten Moriwaki, "Devlette, okulda, ailede tek tek herkes bunun için hazır oluyorsa hasar hesabı yapabilir, bu hasar yüzde 70 azaltılabilir ve yüzde 70 çok büyük bir rakam" diye konuştu.