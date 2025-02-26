Japon inşaat mühendisi Moriwaki 4 kritik bölgeyi işaret etti! Riskli illeri sıraladı: 'Tsunami tehlikesi var'

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem riski taşıyan bölgelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Moriwaki özellikle son zamanlarda oldukça hareketliliğin olduğu Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, Santorini Adası çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini vurguladı. Bu tür bir depremin, Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir gibi bölgelerde hissedileceğini ifade eden Moriwaki, aynı zamanda tsunami riskine de değindi.

Dört kritik bölgeye dikkat çekti...

Moriwaki, Türkiye'de büyük depremlerin beklenebileceği dört kritik bölgeyi sıralayarak şunları söyledi:

Doğu Anadolu Fay Hattı: 2020'de Elazığ, 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerle Türkiye'deki deprem zincirinin devam ettiğini belirtti.

Bingöl-Karlıova Bölgesi: Muş, Bitlis ve Tunceli'yi kapsayan bu bölge de yüksek risk taşıyor.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'ndeki kısa fakat etkili fay hatları, büyük depremlere neden olmayabilir ancak risk oluşturuyor.

Marmara Bölgesi: Özellikle İstanbul'u tehdit eden Marmara, büyük bir depremin habercisi olabilir.

"Marmara'da enerji birikimi devam ediyor"

Özellikle İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Moriwaki, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, Marmara'da enerji birikiminin devam ettiğini vurguladı.

Moriwaki, "1509'da büyük bir deprem oldu, ardından 1766'da bir diğer büyük deprem yaşandı. O dönemde tsunami olduğuna dair kayıtlar var. 257 yıl sonra, yani 2023'te, Marmara'da enerji birikimi devam ediyor. Bu durum, depremin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Ege Denizi'nde tsunami uyarısı

Ege Denizi'ndeki depremlerin son günlerde azaldığını söyleyen Moriwaki, "Yavaş yavaş yok olabilir ya da birkaç gün yok oluyorsa bu büyük deprem gelebilir. Mesela 7 büyüklüğünde deprem geldiyse de Türkiye tarafında Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'e kadar hissedilebilir ama çok hasar olacağını zannetmiyorum. Deniz içerisinde deprem olunca tsunami olabilir. En kötü senaryoda 3 metre olabilir. Denizin çekilmesi ise depremle ilgili değil" dedi.