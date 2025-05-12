Kabine bugün toplanıyor! Gündemde Terörsüz Türkiye ve Rusya-Ukrayna görüşmeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Danıştay’ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabine toplantısında ele alınacak konular arasında öne çıkan başlıklardan biri, terörle mücadelede gelinen son durum olacak. PKK terör örgütünün yapacağı açıklama ve bu açıklamanın ardından izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri masada

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi teklifini memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. Erdoğan ayrıca, "Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır" diyerek müzakerelerin İstanbul’da sürdürülmesi için gerekli zeminin hazır olduğunu belirtmişti.

Zelenski: Putin'i Türkiye'de bekliyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya Devlet Başkanı Putin’i beklediğini duyurdu. Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullandı.

Putin’den İstanbul’a müzakere teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova’da yaptığı basın açıklamasında, müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz olarak yeniden başlaması teklifinde bulundu. Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.