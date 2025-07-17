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Kabine, “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün Beştepe’de yapılacak. Gündemde terörle mücadele stratejileri, Suriye’deki gelişmeler ve orman yangınları öne çıkıyor.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
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Kabine, “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddesini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar oluşturacak.

TBMM çatısı altında kurulması planlanan komisyonun yapısı ile birlikte sahadaki güvenlik durumu ve atılacak yeni adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye’deki gelişmeler gündemde

Toplantıda dış politika başlığı altında Suriye'deki son gelişmeler de değerlendirilecek. İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları, Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve SDG ile ilgili gelişmelerin detaylı biçimde ele alınması öngörülüyor.

Orman yangınları da gündemde

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde art arda yaşanan orman yangınları da Kabine’nin gündeminde olacak. Yangınlara karşı alınan önlemler, hava filosunun durumu ve riskli bölgelerdeki tedbirler değerlendirilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ