Kabine, “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün Beştepe’de yapılacak. Gündemde terörle mücadele stratejileri, Suriye’deki gelişmeler ve orman yangınları öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddesini, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar oluşturacak.
TBMM çatısı altında kurulması planlanan komisyonun yapısı ile birlikte sahadaki güvenlik durumu ve atılacak yeni adımların masaya yatırılması bekleniyor.
Suriye’deki gelişmeler gündemde
Toplantıda dış politika başlığı altında Suriye'deki son gelişmeler de değerlendirilecek. İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırıları, Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve SDG ile ilgili gelişmelerin detaylı biçimde ele alınması öngörülüyor.
Orman yangınları da gündemde
Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde art arda yaşanan orman yangınları da Kabine’nin gündeminde olacak. Yangınlara karşı alınan önlemler, hava filosunun durumu ve riskli bölgelerdeki tedbirler değerlendirilecek.