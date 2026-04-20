Kabine toplanıyor: Orta Doğu’daki gerilim ve ekonomi masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Orta Doğu’daki son gelişmeler öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Toplantıda, İran ve Lübnan’da sona yaklaşılan ateşkes süreci, Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik ve bölgenin yeniden çatışma sarmalına sürüklenmemesi için yürütülen diplomatik girişimler ele alınacak.

Kabine toplantısında, İran’daki savaşın ekonomi üzerindeki etkileri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Geçici ateşkes sürecinde ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle yeniden kapatılan Hürmüz Boğazı’ndaki son durum gözden geçirilecek. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların Türkiye’ye etkisini en aza indirmeye yönelik ilave tedbirler de masaya yatırılacak.

Gazze’deki son durum değerlendirilecek

Toplantının bir diğer başlığı ise Gazze olacak.

Kabinede, Gazze’deki son gelişmeler gözden geçirilecek, Gazze Barış Planı’nın sahada hızlandırılması için atılabilecek diplomatik adımlar değerlendirilecek. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail’e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik girişimler de ele alınacak.

“Terörsüz Türkiye” hedefi de gündemde

Kabine toplantısında “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen süreçte gelinen son aşama da görüşülecek.

Bu kapsamda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı nihai rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımlar değerlendirilecek.