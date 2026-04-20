Hürmüz gerilimi tırmandı: ABD müdahalesi sonrası petrol ve gaz fiyatları sıçradı

ABD ile İran arasında artan gerilim, enerji piyasalarını yeniden hareketlendirdi. ABD Donanması’nın hafta sonu İran’a ait bir gemiye müdahale ederek el koymasının ardından petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi

Hafta sonu boyunca bölgede tansiyon yüksek seyretti. Tahran yönetiminin bazı gemilere ateş açtığı ve Hürmüz Boğazı’nda yeniden denetim uygulamalarını devreye aldığı bildirildi.

Petrol ve doğal gaz fiyatları sıçradı

Brent petrol, kritik geçiş noktasının yeniden açıldığına dair açıklamaların ardından cuma günü yaşadığı düşüşü büyük ölçüde telafi ederek yüzde 7,9’a kadar yükseldi. Avrupa’da doğal gaz fiyatları ise aynı süreçte yüzde 11’e varan artış kaydetti. İran, ABD’nin İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasının salı günü sona erecek ateşkesi ihlal ettiğini savunarak cumartesi günü boğazı yeniden kapattığını duyurdu.

ABD’den gemiye müdahale

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi’nde Hürmüz’e doğru ilerleyen ve yapılan uyarılara rağmen durmayan bir gemiye ABD Donanması tarafından ateş açıldığını ve gemiye el konulduğunu açıkladı. Bu gelişme, yaklaşık bir hafta önce başlayan abluka sürecindeki ilk ciddi karşılaşma olarak kayda geçti. Olay, İslamabad’da yapılması planlanan olası barış görüşmelerine ilişkin karşılıklı mesajların hemen ardından yaşandı. Trump, bir anlaşma ihtimali gördüğünü belirtirken, İran tarafı ise uzlaşı için “net bir perspektif” bulunmadığını ifade etti.

Piyasada risk primi sürüyor

Chicago merkezli Karobaar Capital LP’nin baş yatırım sorumlusu Haris Khurshid, “Piyasa hâlâ bu son tarihe doğru bir risk primi taşıyor, ancak buna tam anlamıyla bağlanmış değil. Eğer durum bu şekilde devam ederse, fiyatların kademeli olarak 105–115 dolar aralığına yükseldiğini görebiliriz; ancak haber akışına bağlı olarak dalgalanmalar sürecektir” diye ekledi.

İslamabad görüşmeleri belirsiz

Bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, salı günü yapılması planlanan görüşmeler için pazartesi gecesi İslamabad’a gitmeye hazırlanıyor. Ancak İran devlet televizyonu, müzakere heyetinden bir yetkilinin toplantıya katılım planını reddettiğini aktardı.

Bloomberg verilerine göre, pazar günü Londra saatiyle öğleden sonra itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir gemi geçişi tespit edilmedi. Cumartesi günü ise en az 13 petrol tankeri rotasını değiştirerek Basra Körfezi’ne geri döndü ve bölgeden ayrılma girişimlerini askıya aldı.