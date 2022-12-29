Kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de kaçak alkol ve içkiye yönelik yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında piyasaya kaçak alkol sürdükleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 şişe sahte alkol, 35 litre etil alkol, 564 cinsel içerikli ürün, 2 bin 569 alkol yapımında kullanılan malzeme ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.