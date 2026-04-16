Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek? İşte son durum...

Kademeli emeklilikte son gelişmeler merak ediliyor. Milyonlar düzenleme için yeşil ışık bekliyor. Sosyal güvenlik uzmanları sıkı şekilde takip edilirken dillerden düşmeyen sor her zamanki gibi "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek" oluyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilik ile ilgili bugün de sıcak bir gelişme yaşanmadı. Konu ile ilgili umutlu bekleyiş devam ediyor.

Emekli SGK başmüfettişi İsa Karakaş, bu düzenlemenin bir haklılık ve vicdan meselesi olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Karakaş, vatandaşları düşük prim günü beklentisine girmemeleri ve eksik primlerini tamamlamaları konusunda uyardı.