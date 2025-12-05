KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER: Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman gelecek?

Kademeli emeklilik gündemden düşmüyor. Yüz binlerin hayali hükümetin bu konuda olumlu bir adım atması... Beklentiler çeşitli mecralarda dile getiriliyor ve her gün son gelişmeler takip ediliyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli emeklilik gelecek mi?

5 Aralık 2025 Cuma kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.