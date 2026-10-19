Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi?
Kademeli emeklilik ile ilgili milyonlar bekleyişte... Vatandaşlar deyim yerindeyse hükümetin gözünün içine bakıyor. Her gün son durum araştırılıyor. Uzmanlar can kulağı ile dinlenirken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.
EYT'den yararlanamayan 1999-2008 arası SGK girişi olanlar kademeli emekliliği bekliyor. Vatandaşlar her platformdan taleplerini dile getiriyor. Peki konu hakkındaki son durum nedir?
Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik beklentisinin halk arasında arttığını ancak hükümetin bu talebe ekonomik gerekçelerle mesafeli yaklaştığını belirtti.
Erdursun, yasanın kaderini belirleyecek asıl unsurun ekonomik göstergelerden ziyade seçim öncesi anketler ve siyasi zorunluluklar olacağını, iktidarın seçim yaklaştığında bu talebi duymak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.