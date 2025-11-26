Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek?

Emeklilik sistemi üzerindeki tartışmalar sürerken, kademeli emeklilik beklentisi en çok konuşulan konuların başında geliyor. EYT'den faydalanamayan yüz binler yeni sistem için hükümetten adım bekliyor. Bugün yeni gelişme olup olmadığı kontrol etmek istenirken "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

26 Kasım 2025 Çarşamba kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.