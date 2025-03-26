Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Anlam ve önemi nedir? En güzel Kadir Gecesi mesajları... (KADİR GECESİ 2025)

Müslümanlar için en önemli ve kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği Ramazan ayının ilerleyen günlerinde merak konusu oldu. Dua ve tövbelerin kabul olduğu, ellerin semaya açıldığı bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi'nin tarihini araştırmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen bu özel gecenin, ne zaman idrak edileceği Diyanet takvimi ile netlik kazandı. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Bugün kandil mi, Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir? En güzel Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl bugün (26 Mart Çarşamba) idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu gece, dualar ve ibadetlerle geçirilecek.

Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Kur'an'da Kadir Suresi'nde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi "Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir" şeklinde anlatılıyor.

Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyenler için yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

• Namaz kılmak

• Kur'an-ı Kerim okumak

• Dua ve istiğfar etmek

• Sadaka vermek

• Tespih çekmek

• Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

En güzel Kadir Gecesi mesajları

İslam alemi için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi, dua ve tövbelerin kabul olduğu, ellerin semaya açıldığı mübarek bir gecedir. Sevdiklerinizi anlamlı mesajlarla hatırlamak ve bu geceyi onlarla birlikte geçirmek önemlidir. İşte en güzel ve kalpleri ısıtan en anlamlı Kadir Gecesi mesajları...

• Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Rahmet, mağfiret ve bereketin bol olduğu bu gecede dualarınız kabul olsun.

• Kalbiniz huzurla, dualarınız kabul, gönlünüz aydınlık olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Kadir Gecesi, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu bir gecedir. Bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olsun.

• Bu mübarek gecede gönüller nurla dolsun, dualar kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Kalbinizdeki tüm güzel dileklerin kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Rabbim bu gece edilen tüm duaları kabul etsin, gönüllerimizi huzurla doldursun.

• Bu gece edilen duaların kabul, günahların affedildiği bir gece olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

• Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.