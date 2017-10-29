Kafalar karıştı, günün sorusu 'Saat kaç?

29 Ekim 2017

Yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ancak bu sabah 'saat kaç, saatler geri alındı mı' sorusuyla kafalar yine karıştı. Dünya genelinde saatlerin geri alınması ve kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte Türkiye'de de bazı cep telefonları ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak geri aldı.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmiş, geçtiğimiz günlerde de kararın uygulamasına devam edilmesi yönünde karar verilmişti.

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Bazı bilgisayarların da otomatik olarak kendini güncellemesi nedeniyle saatler bir saat geride gösterilebiliyor.