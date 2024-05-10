Kahramanmaraş depremini bire bir yaşadılar

Muş Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü tarafından Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) bahçesine deprem simülasyonu TIRI'ı getirildi.

TIR'da deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu AFAD uzmanları tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Süreleri farklı olmak üzere 7.8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş ve Marmara depremlerini yaşayan katılımcılar, çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerini korumayı öğrendiler.

Bu tür etkinliklerin deprem bilincini artırmada önemli bir rol oynadığını belirten VEDAŞ İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Salih Timur, simülasyonlar sayesinde deprem anında doğru ve bilinçli bir şekilde hareket etmenin can kayıplarını ve maddi zararları en aza indireceğini vurguladı.

İHA'nın haberine göre; Timur sözlerine şöyle devam etti:

* Bu uygulamanın amacı, katılımcılara bir deprem deneyimi yaşatmak. Türkiye genelinde AFAD'a ait dört adet depremsimülasyon TIR'ı bulunmaktadır.

* VEDAŞ İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine Ankara'dan AFAD'ın göndermiş olduğu deprem simülasyon TIR'ından VEDAŞ İl Müdürlüğü çalışanları, aileleri ve vatandaş yararlandı. Bugün toplamda 100 personelimiz katıldı. 50-60 civarında vatandaş katılımı sağlandı.

* Bu tür uygulamaların vatandaş üzerinde etkisi büyük. VEDAŞ İl Müdürlüğü olarak yılda iki defa acil durum tatbikatları kapsamında deprem, yangın, çığ felaketi eğitimleri vermekteyiz.

Kahramanmaraş depremleri

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler Türkiye'yi sarsmıştı.

Deprem Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır dahil 13 kenti etkilemişti.

Depremlerde resmi rakamlara göre 53 bini aşkın can kaybı yaşanmıştı.