Kalın: Kıbrıs'ta oldu bittiye izin verilmeyecek

20 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA