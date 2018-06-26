Kalın'dan ABD'li meclis üyesine sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı için gelen tebrikleri eleştirdiği mesaja yanıt vererek, "Türk halkı sözünü söyledi. Sana düşense çeneni kapamak." yorumunda bulundu.

Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi'nde Kaliforniya eyaletini temsil eden üye Schiff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısı için dünyanın dört bir yanından tebrikler gelmesi üzerine, Twitter hesabında ağır suçlamalar içeren bir mesaj paylaştı.

Schiff, "Erdoğan muhalefeti tutuklamalarla, şiddetle, basın özgürlüğü kısıtlamalarıyla susturarak 'kazandı'. Türkiye'nin otokrasiye kayması demokrasinin tüm dünyada saldırı altında olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tebrik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcü Kalın da Schiff'in mesajına yanıt vererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok Adam Schiff. Türk halkı sözünü söyledi. Sana düşense çeneni kapamak." tepkisini gösterdi.