Kalın'dan Avusturya'nın cami kapatma kararına tepki

08 Haziran 2018

Avusturya Başbakanı Kurz'un ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini duyurmasına Türkiye'den ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararın ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Kalın, "Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir" ifadelerini kullandı.

"Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır" diyen Kalın, "İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA