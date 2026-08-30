Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz iyileşti mi, son durumu nedir?

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesinde yapılırken, ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen ünlü komedyen anjiyoya alındı. 40 dakika süren işlemde 53 yaşındaki ünlü komdeyene balon ve stent uygulandı.

Cem Yılmaz'ın son durumu ne?

Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın olası komplikasyonlara karşı yoğun bakımda tutulduğunu belirten Akşit, damar yoluyla kan sulandırıcı tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Akşit, "Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor" dedi. Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Akşit, Yılmaz'ın 24 saatlik yoğun bakım takibinin ardından servise alınabileceğini söyledi.

Bir iki gün içinde taburcu olabilir

Cem Yılmaz'ın hastaneden ne zaman çıkabileceğine ilişkin de bilgi veren Akşit, genel durumunun iyi seyretmesi halinde taburculuğun uzun sürmeyeceğini belirtti.

Akşit, "Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız" ifadelerini kullandı.

"Espri yapıyor, gayet iyi"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da beraberindeki heyetle Cem Yılmaz'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından konuşan Erenoğlu, ünlü komedyenin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Şükürler olsun. Espri yapıyor, gayet iyi bir şekilde dedi.

Erenoğlu, Cem Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından saat 20.30 sıralarında üniversite hastanesine getirildiğini, kardiyoloji ekibinin de kısa sürede müdahaleyi gerçekleştirdiğini anlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile de görüştüğünü belirten Erenoğlu, Bakanlığın Yılmaz'ın sağlık durumunu takip ettiğini söyledi.

Abisi Can Yılmaz'dan açıklama

Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin durumunun iyi olduğunu duyurdu. Can Yılmaz, "Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor" ifadelerini kullandı.

Can Yılmaz ayrıca süreç boyunca arayan, mesaj gönderen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.