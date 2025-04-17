Kalp krizinden saatler önce! Sırrı Süreyya'nın son görüntüleri ortaya çıktı
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort yırtılması sonucu 12 saat süren ağır bir kalp operasyonu geçirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in hayati tehlikesi bulunuyor. Öte yandan, Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden saatler önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti.
Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana girdiği ve yemek yediği anlar yer alıyor.
Önder'in mekâna girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü.
Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi.